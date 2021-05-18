18 мая 2021

Екатеринбург перенял питерскую традицию для выпускников школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, родригез тимур
Тимур Родригез поздравит выпускников Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге для одиннадцатиклассников впервые проведут общегородской выпускной. Подобная традиция есть в Санкт-Петербурге, где ежегодно проходит фестиваль «Алые паруса». В Екатеринбурге праздник пройдет 25 июня, сообщила заместитель начальника департамента образования администрации города Екатеринбурга Елена Кречетова в ходе пресс-конференции ТАСС, передает корреспондент URA.RU.

Елена Кречетова сообщила, что для выпускников в Ночь музыки будет работать площадка в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо». «Такой опыт в Екатеринбурге у нас первый, но мы знаем, что Питер проводит подобные мероприятия, Москва проводит подобные мероприятия», — отметила Кречетова. Она уточнила, что организаторы надеются, что на праздник придут все семь тысяч выпускников города.

Среди приглашенных звезд площадки Кречетова назвала ведущего Тимура Родригеза и певца Мота. С другими звездами, по ее слова переговоры еще ведутся.

Ранее URA.RU рассказывало, что хедлайнером фестиваля «Уральская Ночь Музыки» станут Клава Кока, Татьяна Овсиенко и Леонид Агутин. Фестиваль пройдет 25 июня на двух площадках: на Плотинке и на пересечении улиц Вайнера и Попова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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