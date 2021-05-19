Российским арестантам дадут доступ к интернету

Заключенным облегчат условия заключения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России арестантам предоставят доступ к интернету для изучения сайтом правовых систем, госорганов и судов. Об этом рассказал глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Арестантам в России могут дать доступ к интернету — но только чтобы изучать сайты правовых систем, судов и госорганов, сообщил министр юстиции», — заявил Чуйченко во время заседания Совета Федерации. Трансляция велась на сайте верхней палаты парламента.

Согласно новой концепции развития уголовно-исправительной системы до 2030 года, в СИЗО облегчат условия заключения. Планируется обеспечить приватность при установке санузлов, добавить платные услуги, а также расширить список предметов, которые разрешены к передаче.

К 2024 году ликвидируют 10% исполнительных учреждений, это 88 из 900. В документе указано, что количество осужденных, подозреваемых и обвиняемых в СИЗО с 2010 года сократилось с 864 тысяч до 482,9 тысяч человек. К 2024 году ожидается уменьшение числа заключенных до 400 тысяч человек, а к 2030 до 250-300 тысяч.

Ранее стало известно, что для заключенных расширят список платных услуг. До 2030 года планируется улучшить условия содержания. Расширится перечень тяжелых болезней, при которых люди не будут находиться под стражей.