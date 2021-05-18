Однако, по словам инсайдера, у следователей есть основания полагать, что девочка могла все придумать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель города Урай (ХМАО) подозревается в изнасиловании своей 13-летней приемной дочери. Однако уголовное дело пока не возбуждено, так как есть основания полагать, что девочка могла все придумать. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых органах.

«В Урае следователи проверяют версию 13-летней девочки, которая рассказала, что приемный отец ее изнасиловал. Уголовное дело пока не возбудили, потому что есть предположения, что история придумана девочкой, так как она любительница пофантазировать», — добавил инсайдер.

Другой источник в силовых структурах сообщил корреспонденту URA.RU, что девочка рассказала об изнасиловании инспектору по делам несовершеннолетних. «По словам ребенка, произошло это в прошлом году, когда она с приемным отцом была в бане. Под угрозой избиения она согласилась вступить в половую связь с мужчиной», — заключил источник. В пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО комментировать данную информацию отказались.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО женщина обвинила своего знакомого в изнасиловании 13-летней дочери. Так она хотела отомстить ему за то, что он написал заявление о вымогательстве на ее сожителя.