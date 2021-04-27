27 апреля 2021
26 апреля 2021

В ХМАО женщина из мести обвинила знакомого в изнасиловании дочери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Она хотела отомстить знакомому за то, что он написал заявление о вымогательстве на ее сожителя Фото:

В Урае женщина обвинила своего знакомого в изнасиловании 13-летней дочери. Так югорчанка хотела отомстить ему за то, что он написал заявление о вымогательстве на ее сожителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«По версии следствия, подозреваемая, достоверно зная об отсутствии противоправных действий со стороны ранее ей знакомого 29-летнего мужчины, обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что тот якобы пытался изнасиловать ее 13-летнюю дочь», — добавили в ведомстве. Там отметили, что в ходе проверки преступление не подтвердилось.

Женщина призналась, что хотела отомстить знакомому за то, что по его заявлению о вымогательстве ее сожитель находится в тюрьме. Расследование уголовного дела продолжается. Силовики устанавливают все обстоятельства преступления.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...