В ХМАО женщина из мести обвинила знакомого в изнасиловании дочери

Она хотела отомстить знакомому за то, что он написал заявление о вымогательстве на ее сожителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Урае женщина обвинила своего знакомого в изнасиловании 13-летней дочери. Так югорчанка хотела отомстить ему за то, что он написал заявление о вымогательстве на ее сожителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«По версии следствия, подозреваемая, достоверно зная об отсутствии противоправных действий со стороны ранее ей знакомого 29-летнего мужчины, обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что тот якобы пытался изнасиловать ее 13-летнюю дочь», — добавили в ведомстве. Там отметили, что в ходе проверки преступление не подтвердилось.

Женщина призналась, что хотела отомстить знакомому за то, что по его заявлению о вымогательстве ее сожитель находится в тюрьме. Расследование уголовного дела продолжается. Силовики устанавливают все обстоятельства преступления.