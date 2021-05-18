18 мая 2021

Житель Челябинска выиграл 25 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День рождения сети фитнес-центров POWERHOUSE Gym в клубе
О многомиллионном выигрыше челябинец еще не знает (фото из архива) Фото:

Житель Челябинска купил лотерейный билет и выиграл более 25 миллионов рублей. За получением выигрыша он пока не обратился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«Сняли суперприз „Рапидо“! Мы все ждали, кто же окажется тем самым счастливчиком. Более 25 миллионов выиграл житель Челябинска, который купил билет за 150 рублей. Вот это называется — повезло», — рассказали URA.RU в компании.

По правилам лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации. Челябинец отметил 17, 4, 1, 2, 6, 8, 16, 12 в первом поле билета и 3 — во втором. Розыгрыш тиража прошел 18 мая. Новоиспеченный миллионер за деньгами пока не обращался.

Крупнейший выигрыш в этом виде лотереи зафиксирован в январе 2021 года. Тогда почти 60-миллионный куш сорвал житель Омской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...