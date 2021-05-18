Житель Челябинска выиграл 25 миллионов рублей

О многомиллионном выигрыше челябинец еще не знает (фото из архива) Фото: Александр Кадников © URA.RU

Житель Челябинска купил лотерейный билет и выиграл более 25 миллионов рублей. За получением выигрыша он пока не обратился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«Сняли суперприз „Рапидо“! Мы все ждали, кто же окажется тем самым счастливчиком. Более 25 миллионов выиграл житель Челябинска, который купил билет за 150 рублей. Вот это называется — повезло», — рассказали URA.RU в компании.

По правилам лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации. Челябинец отметил 17, 4, 1, 2, 6, 8, 16, 12 в первом поле билета и 3 — во втором. Розыгрыш тиража прошел 18 мая. Новоиспеченный миллионер за деньгами пока не обращался.

Крупнейший выигрыш в этом виде лотереи зафиксирован в январе 2021 года. Тогда почти 60-миллионный куш сорвал житель Омской области.