18 мая 2021

Лесные пожары под Екатеринбургом подобрались вплотную к поселку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар подобрался к населенному пункту Фото:

Под Екатеринбургом недалеко от Челябинского тракта разразился лесной пожар вблизи поселка Полевой. Расстояние от места пожара до ближайшего населенного пункта составляет километр. При этом угрозы распространения огня на поселок нет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В районе поселка Полевой действует пожар площадью 0,5 гектара. Угрозы населенному пункту нет, до него один километр. Проведена прокладка минерализированной полосы. В ликвидации пожара задействованы 12 человек и четыре единицы техники, от представителей МЧС России — шесть человек и две единицы техники. Помимо МЧС тушением пожара занимается авиалесоохрана», — пояснили URA.RU в пресс-службе МЧС.

В Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары. Высокая пожароопасность сохраняется в связи с засушливой жаркой погодой. Также быстрому распространению пожара способствует порывистый ветер.

Ранее URA.RU рассказало о крупном лесном пожаре на трассе Тюмень-Екатеринбург. Верховой пожар подобрался к дороге, из-за чего движение автомобилей было парализовано.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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