Появилось видео страшного пожара на трассе Екатеринбург—Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар под Рефтинским. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу
Деревья пылают рядом с трассой Фото:

В соцсетях появилось видео лесного поджара на трассе Екатеринбург—Тюмень. Его публикует паблик «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно верховой пожар рядом с дорогой. Пожарная машина и люди в камуфляже двигаются по дороге от бушующего пламени.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что тушением пожара в районе Камышлова занимается авиалесоохрана. Получить оперативный комментарий в этом ведомстве об обстановке на трассе не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за лесных пожаров. В Тюменской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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