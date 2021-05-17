Появилось видео страшного пожара на трассе Екатеринбург—Тюмень

Деревья пылают рядом с трассой
В соцсетях появилось видео лесного поджара на трассе Екатеринбург—Тюмень. Его публикует паблик «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте».
На записи видно верховой пожар рядом с дорогой. Пожарная машина и люди в камуфляже двигаются по дороге от бушующего пламени.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что тушением пожара в районе Камышлова занимается авиалесоохрана. Получить оперативный комментарий в этом ведомстве об обстановке на трассе не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за лесных пожаров. В Тюменской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС.