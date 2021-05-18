18 мая 2021

Из Тюмени запускают прямые рейсы на популярные курорты

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, боинг, azur air, азур эйр, авиакомпания azur air, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Рейсы в Каир будут выполняться по четвергам с 3 июня Фото:

Авиакомпания Azur Air запускает полётную чартерную программу с вылетом из Тюмени в Каир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино.

«Рейсы планируются выполняться с 3 июня 2021 года по четвергам. Рейс чартерный, время [вылета] может варьироваться», — рассказали в пресс-службе. Билетов на рейс в прямой продаже не будет — приобрести их можно в составе турпакета в туристических компаниях.

Ранее агентство сообщало, что с 13 апреля из Тюмени стали доступны рейсы в ОАЭ. Самолеты из Рощино летают в Шарджу и обратно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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