Из Тюмени запускают прямые рейсы на популярные курорты

Рейсы в Каир будут выполняться по четвергам с 3 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Авиакомпания Azur Air запускает полётную чартерную программу с вылетом из Тюмени в Каир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино.

«Рейсы планируются выполняться с 3 июня 2021 года по четвергам. Рейс чартерный, время [вылета] может варьироваться», — рассказали в пресс-службе. Билетов на рейс в прямой продаже не будет — приобрести их можно в составе турпакета в туристических компаниях.

Ранее агентство сообщало, что с 13 апреля из Тюмени стали доступны рейсы в ОАЭ. Самолеты из Рощино летают в Шарджу и обратно.