Турчак предложил Путину перенести перепись населения России

Всероссийскую перепись населения переносили уже несколько раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Всероссийскую перепись населения необходимо перенести на октябрь 2021 года. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Турчак предложил Путину перенести всероссийскую перепись населения на октябрь. Президент обещал рассмотреть», — передает РИА «Новости».

Изначально власти планировали провести перепись населения в октябре 2020 года, напоминает «Дни.ру». Но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли сначала на апрель 2021 года, а потом на август—сентябрь, уточняет телеканал 360. Позже было принято решение сначала провести перепись населения в труднодоступных регионах страны.

По данным Росстата, население РФ сократилось на полмиллиона человек. Подобная ситуация в РФ наблюдалась в 2005 году. Предварительные итоги переписи будут опубликованы до марта 2022 года. А итоговые результаты исследования представят до конца 2023 года.