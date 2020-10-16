Кремль назвал причину демографического кризиса в России

Россию преследуют последствия двух демографических ям XX века, заявил Дмитрий Песков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проблема сокращения населения — одна из главных для России. Задача — постепенно выходить на тренд роста. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент не раз говорил, что это самая острая и важная проблема. Одна из важнейших задач — минимизировать сокращение населения и выйти на тренд роста. Принимаются максимально возможно энергичные меры, чтобы стимулировать рождаемость», — заявил Песков. Он отметил, что результат от мер, принимаемых государством, будет виден не сразу.

Население России сокращается по объективным причинам, отметил представитель Кремля. По словам Пескова, на страну обрушились две демографические ямы — Великая Отечественная война и распад СССР, которые до сих пор преследуют РФ. «Страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Великой Отечественной войны. У нас просто мало женщин, которые могут рожать», — добавил Песков.

Ранее руководитель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила ввести в России налог на бездетность, передает телеканал 360. По ее мнению, россияне, которые не хотят заводить детей, должны платить государству 500 рублей в месяц. Позднее в Минфине заявили, что не планируют вводить такую меру.