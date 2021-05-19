Медведев допустил обязательную вакцинацию в России

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Вакцина от Covid-19. Курган, медсестра, вакцина, прививка от гриппа, вакцинация, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Соотношение между добровольностью и обязательностью вакцинации может быть изменено в пользу обязательности, сказал Медведев Фото:

Вакцинация от коронавируса в России может стать обязательной. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Соотношение между добровольностью и обязательностью вакцинации может быть изменено в пользу обязательности», — сказал Медведев во время Петербургского международного юридического онлайн-форума, который транслировался на сайте мероприятия.

В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что для окончания пандемии COVID-19 в стране необходимо вакцинировать 60% взрослого населения. Выполнить этот план, по словам главы ведомства Анны Поповой, власти должны уже к осени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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