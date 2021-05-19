Медведев допустил обязательную вакцинацию в России

Вакцинация от коронавируса в России может стать обязательной. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Соотношение между добровольностью и обязательностью вакцинации может быть изменено в пользу обязательности», — сказал Медведев во время Петербургского международного юридического онлайн-форума, который транслировался на сайте мероприятия.
В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что для окончания пандемии COVID-19 в стране необходимо вакцинировать 60% взрослого населения. Выполнить этот план, по словам главы ведомства Анны Поповой, власти должны уже к осени.
Подписывайтесь на URA.RU в