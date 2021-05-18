18 мая 2021
17 мая 2021

В Пермском крае погиб ребенок, выпавший из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятилетие падения метеорита. Архивные фото. Челябинская область, разбитые окна
Ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже Фото:

В Чайковском (Пермский край) погиб ребенок, выпавший из окна квартиры в жилом доме. Несовершеннолетний получил смертельные травмы. Об этом сообщили в ОМВД по Чайковскому округу.

«В начале текущей недели на территории округа зарегистрирован случай гибели малолетнего. Ребенок получил смертельные травмы в результате падения из окна второго этажа многоквартирного дома», — пишут «Чайковские новости» со ссылкой на ОМВД по Чайковскому округу.

Получить комментарий инспектора по взаимодействию со СМИ ОМВД Чайковского округа Светланы Рыжовой не удалось, она не ответила на звонок. Источник URA.RU, знакомый с деталями случившегося, уточнил, что инцидент произошел в понедельник. «Скорая приехала на вызов к месту случившегося 17 мая. Было установлено, что погибшему чуть больше года», — сказал истчник.

В станции скорой помощи Чайковского URA.RU подтвердили информацию о падении ребенка из окна. «Да, такой случай зафиксирован», — пояснили в скорой. От других комментариев там отказались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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