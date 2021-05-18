18 мая 2021
17 мая 2021

Рыбаки из ХМАО предстанут перед судом за ловлю рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, лодка, рыбаки, природа, рыбалка, отдых на воде
Прокуратура утвердил обвинительное заключение в отношении двух рыбаков из Нижневартовска Фото:

Cургутская транспортная прокуратура признала двух рыбаков из Нижневартовска виновными в незаконной ловле исчезающего вида рыбы. Мужчины выловили 11 рыб, одна из которых — сибирский осетр, занесенный в Красную книгу РФ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Обвиняемые совершили незаконный вылов 5 особей стерляди, 3 язей и 2 особей сибирской плотвы. А также 1 особь сибирского осетра, являющегося особо ценным водным биологическим ресурсом и принадлежащего к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

Ущерб, который нанесли рыбаки, оценили в 30 тысяч рублей. Сеть и моторная лодка рыбаков были изъяты как вещественные доказательства. В суде обвинитель намерен настаивать на их конфискации в доход государства. За незаконную ловлю рыбы, занесенную в Красную книгу, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет и штраф до 2 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что двум жителям из ХМАО грозит тюрьма за вылов одиннадцати рыб. Тогда следователи посчитали, что рыбаки выловили 2 особи краснокнижного сибирского осетра.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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