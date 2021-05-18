18 мая 2021
17 мая 2021

Курганец убил соседа гвоздодером через неделю после освобождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
27-летний мужчина оказался за решеткой через несколько дней после выхода из колонии Фото:

Жителя Макушинского района Курганской области обвинили в убийстве односельчанина гвоздодером и ножом. Преступление было совершено через восемь дней после того, как обвиняемый освободился из колонии, сообщает региональное следственное управление СК России.

Преступление было совершено 13 мая. По данным следствия, 27-летний мужчина, вышедший на свободу 5 мая, в пьяном состоянии пришел домой к 59-летнему жителю Макушино. «В ходе возникшего конфликта мужчина совершил убийство хозяина дома, используя в качестве орудий преступления металлический гвоздодер и нож, взятые на месте происшествия», — говорится в сообщении. Злоумышленник скрылся с места преступления. Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Во время допроса мужчина признал вину и раскаялся. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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