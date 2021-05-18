Курганец убил соседа гвоздодером через неделю после освобождения

Жителя Макушинского района Курганской области обвинили в убийстве односельчанина гвоздодером и ножом. Преступление было совершено через восемь дней после того, как обвиняемый освободился из колонии, сообщает региональное следственное управление СК России.
Преступление было совершено 13 мая. По данным следствия, 27-летний мужчина, вышедший на свободу 5 мая, в пьяном состоянии пришел домой к 59-летнему жителю Макушино. «В ходе возникшего конфликта мужчина совершил убийство хозяина дома, используя в качестве орудий преступления металлический гвоздодер и нож, взятые на месте происшествия», — говорится в сообщении. Злоумышленник скрылся с места преступления. Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Во время допроса мужчина признал вину и раскаялся. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Подписывайтесь на URA.RU в