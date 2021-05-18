18 мая 2021

Двое тюменцев получили благодарность от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Тюменской области Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность директору филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Тюменской области Андрею Жуланову и члену общественной организации «Ветераны Пограничники Тюменской области» Наилю Айнуллину. Информация об этом указана на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность директору филиала ПАО СК „Росгосстрах“ в Тюменской области Жуланову Андрею Владимировичу. За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи объявить благодарность члену общественной организации „Ветераны Пограничники Тюменской области“ Айнуллину Наилю Рафаэльевичу», — указано на портале правовой информации.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин присвоил звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» сотруднику авиакомпании UTAir из Тюменской области Андрею Ситнянскому. Тюменец получил награду от главы государства за заслуги в освоении авиационной техники.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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