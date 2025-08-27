Кабмин продлил полный запрет на экспорт бензина

Запрет на полный экспорт бензина продлен до 31 октября 2025 года. Информацию об этом опубликовал кабмин.
«Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно», — указано в telegram-канале Правительства. Отмечается, что с 1 октября по 31 число ограничения будут сняты.
Ранее поступала информация о том, что ограничения на экспорт бензина, был введен 1 марта 2025 года и был продлен до 31 августа включительно. Данное решение было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
