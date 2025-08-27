Кабмин продлил полный запрет на экспорт бензина

Кабмин: ограничения на экспорт бензина будут действовать с 1 сентября 2025 года
После 1 октября 2025 года ограничения будут сняты, указано в сообщении правительства
После 1 октября 2025 года ограничения будут сняты, указано в сообщении правительства

Запрет на полный экспорт бензина продлен до 31 октября 2025 года. Информацию об этом опубликовал кабмин.

«Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно», — указано в telegram-канале Правительства. Отмечается, что с 1 октября по 31 число ограничения будут сняты.

Ранее поступала информация о том, что ограничения на экспорт бензина, был введен 1 марта 2025 года и был продлен до 31 августа включительно. Данное решение было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

