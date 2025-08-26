26 августа 2025

Ливни и грозы накроют Тюменскую область

В Тюменской области прогнозируют ливень и грозы 28 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Ливень накроет регион 28 августа
Ливень накроет регион 28 августа

Тюменскую область накроют сильные дожди и грозы. Такими данными с URA.RU поделились в информационном центре правительства региона. 

«Ночью 28 августа в некоторых районах Тюменской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, днём — кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.», — пояснили в инфоцентре.

Температура воздуха в это день не превысит +23 градусов. Местами это значение может достигать +28. Ночью столик термометра опустится до +13.

© Служба новостей «URA.RU»
