Ливни и грозы накроют Тюменскую область

Ливень накроет регион 28 августа
Тюменскую область накроют сильные дожди и грозы. Такими данными с URA.RU поделились в информационном центре правительства региона.
«Ночью 28 августа в некоторых районах Тюменской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, днём — кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.», — пояснили в инфоцентре.
Температура воздуха в это день не превысит +23 градусов. Местами это значение может достигать +28. Ночью столик термометра опустится до +13.
