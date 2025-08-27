Первого заместителя директора департамента строительства и архитектуры ХМАО Евгения Осипова прочат на пост главы управления капстроя округа. Чиновник недавно приехал из Тюмени, где возглавлял областное управление строительного надзора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Фомину прочат пост главы югорского УКС. В команду его пригласил директор депстроя Александр Фролов, и после погружения во все нюансы Фомин может сменить должность его первого зама на пост главного югорского строителя», — отметил инсайдер.
Управлением капстроя Югры с мая 2023 года руководит врио директора Александр Андрюшенков. Предыдущий директор, Александр Касьянов, проработал в должности меньше полугода. А его предшественника Эдуарда Алексеенко суд признал виновным в халатности, но освободил в зале суда из-за истечения срока давности. По версии следствия, экс-глава УКС не заставил его укрепить здание больницы-долгостроя в Нижневартовске до истечения срока гарантии.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о назначении Фомина на пост первого замглавы депстроя Фролова. Эта должность оставалась вакантной год.
