Экс-чиновнику, приехавшему из Тюмени, прочат пост главы УКС ХМАО. Инсайд

Пост директора УКС ХМАО прочат первому замглавы депстроя Фомину
Первому замглавы депстроя прочат пост директора УКС ХМАО
Первому замглавы депстроя прочат пост директора УКС ХМАО

Первого заместителя директора департамента строительства и архитектуры ХМАО Евгения Осипова прочат на пост главы управления капстроя округа. Чиновник недавно приехал из Тюмени, где возглавлял областное управление строительного надзора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Фомину прочат пост главы югорского УКС. В команду его пригласил директор депстроя Александр Фролов, и после погружения во все нюансы Фомин может сменить должность его первого зама на пост главного югорского строителя», — отметил инсайдер.

Управлением капстроя Югры с мая 2023 года руководит врио директора Александр Андрюшенков. Предыдущий директор, Александр Касьянов, проработал в должности меньше полугода. А его предшественника Эдуарда Алексеенко суд признал виновным в халатности, но освободил в зале суда из-за истечения срока давности. По версии следствия, экс-глава УКС не заставил его укрепить здание больницы-долгостроя в Нижневартовске до истечения срока гарантии.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о назначении Фомина на пост первого замглавы депстроя Фролова. Эта должность оставалась вакантной год.

