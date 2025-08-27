В Крыму начали отменять ограничения интернета

В Крыму начали отменять ограничения на мобильный интернет: скорость мобильного интернета на полуострове уже увеличилась, а зоны с ограничениями заметно сократились. Об этом 27 августа сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Сегодня уже начали вводиться послабления по ряду направлений. Зоны с ограничениями серьезно сузились. Сегодня–завтра и жители, и туристы ощутят улучшения в работе мобильного интернета», — заявил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Ограничения на мобильный интернет в Крыму были введены с 17 декабря 2024 года после соответствующего оповещения Министерства внутренней политики, информации и связи региона. Эти меры затронули большинство курортных и прибрежных районов полуострова и были направлены на предотвращение утечек информации и обеспечение стабильной связи для экстренных служб.
