Журнал The Variety показал свежий кадр Джуда Лоу в роли Владимира Путина

В сети появился свежий снимок со съемочной площадки фильма «Кремлевский волшебник», в котором роль президента России Владимира Путина исполняет британский актер Джуд Лоу. Фотография была опубликована изданием Variety.
Сообщается, что все съемки картины проходили в Латвии, где затраты на производство оказались ниже, чем в большинстве других государств. Режиссер проекта, Оливье Ассайас, отметил, что Джуд Лоу внешне не особенно похож на российского лидера, однако перед актером стоит задача максимально достоверно воплотить образ Путина на экране. Помимо Лоу, в фильме задействован Пол Дано, которому досталась роль вымышленного политтехнолога Вадима Баранова, созданного по мотивам реального российского политического деятеля.
Мировая премьера ленты запланирована на Венецианском кинофестивале. Первые фотографии со съемок уже появлялись в интернете в марте этого года.
Предполагается, что Джуд Лоу воплотит Путина периода начала его управленческой деятельности. Режиссером картины выступает француз Оливье Ассайас, а основой для сценария послужила книга Джулиано да Эмполи. По информации журналистов, сюжет политического триллера разворачивается в начале 1990-х годов.
Сам актер рассказал, что приступил к подготовке к роли и сравнил этот процесс с восхождением на вершину Эвереста. В Москве ранее заявляли, что создатели фильма не обращались с запросами в Кремль по поводу экранизации книги.
