Продвижение цифровых гонок в России способствует не только популяризации автоспорта среди молодёжи, но и созданию собственного программного обеспечения, вплоть до разработки отечественных гоночных симуляторов. Об этом заявил вице-президент Российской автомобильной федерации, депутат Госдумы Антон Немкин.
«В России уже несколько лет разрабатывается собственное программное обеспечение (ПО ) для проведения гонок в виртуальном мире, вплоть до создания полностью отечественных гоночных симуляторов. Правительство поддерживает инициативы по импортозамещению таких технологий, позволяя повысить кибербезопасность нашей страны и в этом направлении», — отметил парламентарий.
По словам Немкина, цифровой спорт в последние годы обретает всё большую популярность во всём мире, и особое место в нём занимают именно виртуальные гонки. «Это единственный киберспорт, который позволяет в полной мере подготовиться к настоящим соревнованиям. За игровой установкой нужно совершать все те же манипуляции, что и в настоящей гоночной машине — крутить руль, нажимать педали с правильным усилием, а не просто кликать на кнопки, что позволяет оттачивать гоночное мастерство. Как действующий автогонщик могу подтвердить, что это на сто процентов работает. А современные технические решения только этому способствуют», — подчеркнул депутат.
Он также напомнил, что в 2023 году компьютерные гоночные симуляторы были признаны Минспортом РФ официальной дисциплиной автоспорта. «Комитет интерактивных гонок был создан Российской автомобильной федерацией (РАФ) ещё в 2021 году. Сегодня чемпионаты и кубки РАФ собирают серьёзный кворум: на виртуальных трассах встречаются и настоящие гонщики, и киберспортсмены. Это уникальная точка пересечения двух миров», — добавил Немкин.
Отдельное внимание парламентарий уделил формату «фиджитал», сочетающему реальные и виртуальные заезды. По его словам, такой подход стал самым доступным способом для молодых талантов начать путь в автоспорте и выйти на реальные трассы.
«Это наша разработка — гоночное двоеборье. В одном уик-энде пилот может сначала пройти трассу в реальном болиде, а затем продолжить борьбу на цифровой версии», — сказал он.
По словам парламентария, кибергонки выполняют и важную социальную миссию. «Это полезное увлечение для молодёжи. Полученные навыки позволяют лучше понимать машину, быстрее реагировать в критических ситуациях и в итоге повышают безопасность дорожного движения. Кроме того, симрейсинг снижает порог входа в автоспорт — в наши дни есть ряд примеров таких успешных пилотов и в России, и за рубежом. Кибергонки становятся настоящей кузницей кадров и одновременно популяризируют автоспорт среди зрителей», — резюмировал Немкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.