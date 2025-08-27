Что происходит на Крымском мосту 27 августа 2025 года: пробки и задержки

По данным telegram-канала, отслеживающего обстановку на транспортном переходе, к 10:00 по мск в очереди на досмотр со стороны Керчи скопилось более 700 транспортных средств. Время ожидания в очереди для автомобилистов, направляющихся из Крыма, составляет около трех часов. Со стороны материковой части очередей нет. Подробнее о причинах задержек и динамике роста пробок — в материале URA.RU.
Пробки на Крымском мосту 27 августа 2025
Согласно последней информации, предоставленной официальным ресурсом, освещающим ситуацию на Крымском мосту, к 10:00 по мск движение транспорта со стороны Таманского полуострова осуществляется без затруднений.
Ситуация в направлении из Крыма иная:
- 21:00 — 515 автомобилей (время ожидания около двух часов)
- 23:00 — пробок не было
- 05:00 — 65 автомобилей
- 07:00 — 615 автомобилей (ожидание более двух часов)
- 09:00 — 735 автомобилей (около трех часов)
На данный момент в очереди со стороны Керчи находится 752 транспортных средства. Время ожидания около трех часов.
Причины задержек на Крымском мосту 27 августа 2025
Пробки на КПП связаны с введением усиленных мер досмотра, реализуемых на данном объекте федерального значения. Для обеспечения максимального уровня безопасности специалисты осуществляют тщательную проверку каждого транспортного средства, а также личных вещей пассажиров. С этой целью вблизи моста развернуты 110 проверочных постов, размещенных по обе стороны переправы.
Ухудшение дорожной обстановки наблюдается на фоне увеличения туристического потока. Курортный сезон традиционно становится пиковым месяцем для данного направления, поскольку большинство граждан в этот период направляются на отдых.
Как контролируют безопасность на Крымском мосту
Сотрудники правоохранительных органов ведут усиленный контроль ситуации на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив с целью обеспечения наивысшего уровня безопасности. Полиция принимает меры по пресечению нарушений правил дорожного движения и предотвращает несанкционированные попытки объезда по обочинам.
В настоящее время движение транспортных средств разрешено исключительно по федеральной трассе А-290. Все альтернативные маршруты к переправе временно закрыты для автомобильного транспорта, сообщает telegram-канал.
Как проходит проверка
Процесс осмотра транспортных средств проходит поэтапно. Продолжительность проверки определяется видом транспорта: для легковых автомобилей она в среднем занимает около шести минут, тогда как осмотр автобусов может длиться до пятнадцати минут.
В ходе осмотра производят:
- подтверждение личности водителя
- идентификацию всех пассажиров
- обследование багажа и личных вещей
Методы досмотра предусматривают два варианта:
- автоматизированное сканирование с использованием специального оборудования
- детальный ручной осмотр транспортного средства
В ходе проведения ручного досмотра пассажирам потребуется перенести свои личные вещи в специально предназначенное для этого помещение. Представители службы безопасности имеют полномочия требовать открытия багажного отсека и осуществлять осмотр внутренней части транспортного средства.
