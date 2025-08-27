27 августа 2025

Пропавшего в Босфоре россиянина ищут с гидролокатором

В Турции ищут пропавшего российского спортсмена
Турецкие спасатели используют гидролокатор для поисков российского пловца Николая Свечникова, пропавшего без вести во время межконтинентального заплыва через Босфорский пролив. Об этом сообщают СМИ.

«Поисковые операции с применением специального оборудования, позволяющего сканировать морское дно на глубине до 300 метров, ведутся в ряде районов Мраморного моря. Это оборудование особенно эффективно в условиях Босфора с его сильными течениями и плохой видимостью», — передает газета Milliyet.

Инцидент произошел 25 августа, когда Свечников, участвовавший в заплыве, пропал без вести. Опытный спортсмен и пловец исчез из поля зрения участников и не появился на финише.

Поиски ведутся непрерывно с момента его исчезновения, к ним подключились дайверы. Прокуратура стамбульского района Бейкоз сформировала специальную группу полиции для расследования происшествия. Правоохранители запрашивают записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных объектов в надежде найти спортсмена.

Ранее сообщалось, что спасатели фиксируют сигнал с трекера, закрепленного на Николае Свечникове, и рассматривают версию, что он мог выбраться на берег. В поисках задействованы более 500 человек, включая сотрудников береговой охраны, волонтеров и различные службы, а территория прочесывания охватывает как акваторию Босфора, так и прибрежную зону.

