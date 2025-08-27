Пропавшего в Босфоре россиянина ищут с гидролокатором

Турецкие спасатели используют гидролокатор для поисков российского пловца Николая Свечникова, пропавшего без вести во время межконтинентального заплыва через Босфорский пролив. Об этом сообщают СМИ.
«Поисковые операции с применением специального оборудования, позволяющего сканировать морское дно на глубине до 300 метров, ведутся в ряде районов Мраморного моря. Это оборудование особенно эффективно в условиях Босфора с его сильными течениями и плохой видимостью», — передает газета Milliyet.
Инцидент произошел 25 августа, когда Свечников, участвовавший в заплыве, пропал без вести. Опытный спортсмен и пловец исчез из поля зрения участников и не появился на финише.
Поиски ведутся непрерывно с момента его исчезновения, к ним подключились дайверы. Прокуратура стамбульского района Бейкоз сформировала специальную группу полиции для расследования происшествия. Правоохранители запрашивают записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных объектов в надежде найти спортсмена.
Ранее сообщалось, что спасатели фиксируют сигнал с трекера, закрепленного на Николае Свечникове, и рассматривают версию, что он мог выбраться на берег. В поисках задействованы более 500 человек, включая сотрудников береговой охраны, волонтеров и различные службы, а территория прочесывания охватывает как акваторию Босфора, так и прибрежную зону.
