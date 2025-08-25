Тюменцев вернули из украинского плена

Уполномоченный Олег Датских: трое тюменцев возвращены из украинского плена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наши военнослужащие вернулись домой (архивное фото)
Наши военнослужащие вернулись домой (архивное фото) Фото:

Трое жителей Тюменской области вернулись в Россию после обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.

«Еще трое наших земляков возвращены из украинского плена. Работа в этом направлении продолжается, делаем все, чтоб все ребята вернулись домой», — рассказал омбудсмен.

Сейчас мужчины, которые с февраля удерживались в Сумах, получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Обмен был проведен Министерством обороны РФ в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое жителей Тюменской области вернулись в Россию после обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских. «Еще трое наших земляков возвращены из украинского плена. Работа в этом направлении продолжается, делаем все, чтоб все ребята вернулись домой», — рассказал омбудсмен. Сейчас мужчины, которые с февраля удерживались в Сумах, получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Обмен был проведен Министерством обороны РФ в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...