Тюменцев вернули из украинского плена

Наши военнослужащие вернулись домой (архивное фото)
Трое жителей Тюменской области вернулись в Россию после обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.
«Еще трое наших земляков возвращены из украинского плена. Работа в этом направлении продолжается, делаем все, чтоб все ребята вернулись домой», — рассказал омбудсмен.
Сейчас мужчины, которые с февраля удерживались в Сумах, получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Обмен был проведен Министерством обороны РФ в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
