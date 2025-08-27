Суд арестовал врио замгубернатора Курской области

Врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров, который ранее был задержан по делу о миллиардных хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе Белгородской области и Украины, арестован практически до конца октября. Такое решение вынес Мещанский районный суд Москвы.
«В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении Базарова В. В. в виде заключения под стражу», — рассказали в суде агентству ТАСС. Сообщается, что экс-чиновника арестовали до 25 октября.
Также, как отметил собеседник, следственные органы ходатайствуют о взятии под стражу еще одного фигуранта дела, связанного с государственным служащим. В отношении Сергея Серебрянского, возглавляющего находящуюся в процессе ликвидации АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области» и являющегося третьим фигурантом расследования, следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Серебрянскому инкриминируется посредничество при передаче взятки.
Ранее стало известно о том, что сведения в отношении Базарова, предположительно, были предоставлены начальником управления капстроительства Белгородской области Алексеем Сошниковым, арестованным в рамках похожего расследования. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после задержания экс-чиновника подчеркнул, что прошлые заслуги или занимаемые должности Базарова не обеспечат ему защиты от ответственности перед законом. Мужчина проходит по делу о хищении одного миллиарда рублей на строительстве фортификаций в регионе.
