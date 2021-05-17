Путин наградил тюменского летчика

Владимир Путин приставил к награде летного директора авиакомпании «ЮТэйр» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудник авиакомпании «ЮТэйр» из Тюменской области Андрей Ситнянский получил государственную награду. Информация об этом содержится в указе президента РФ Владимира Путина. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации». Награждается Ситнянский Андрей Иванович, летный директор летного директората ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», Тюменская область», — такая информация значится в указе президента России.

Звание тюменцу присвоили за заслуги в освоении авиационной техники. Также на государственном уровне отметили высокий профессионализм сотрудника и его многолетнюю работу.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил орденом главу Роспотребнадзора по Тюменской области Галину Шарухо. Она получила награду за борьбу с коронавирусом.