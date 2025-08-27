Разрушительный ураганный ветер ожидается на территории Камчатки

На Камчатке ожидается разрушительный ураган с порывами до 47 метров в секунду
Ураганный ветер ночью 28 августа ожидается на территориях Камчатки, Сахалина и Курильских островов
Мощный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду приближается к побережью Камчатского края. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Камчатке еще более сложная ситуация: там восточный ветер обусловит порывы ветра до 45-47 метров в секунду", — сказал Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что опасные погодные условия также ожидаются на Сахалине, где в ночь на 28 августа прогнозируется мощный дождь и ветер до 30 метров в секунду. Под угрозой урагана и Курильские острова. Там во второй половине ночи ожидается ураганный ветер со скоростью 33–35 метров в секунду.

По словам синоптика, столь сильная сила стихии наблюдается исключительно редко. Однако способен вызывать значительный ущерб, так как ураганным считается ветер, скорость которого превышает 33 метра в секунду.

Ранее отмечалось, что циклон, который сформировался из остатков бушевавшего в США урагана "Эрин", может стать причиной потепления в Центральной части РФ в конце августа. Таким образом, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, дожди будут наблюдаться в северных областях страны, тогда как в Москве будет тепло.

