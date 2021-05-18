В Курганской области стали производить меньше яиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сельскохозяйственные компании Курганской области сократили производство яиц на 30%. Это может спровоцировать рост стоимости. Подорожания стоит ожидать при изменении цены на топливо и коммунальные услуги. Таким мнением с URA.RU поделился бывший сенатор от Курганской области Сергей Лисовский, который в Совете Федерации входил в комитет по аграрно-продовольственной политике, комментируя данные Росстата.

«Сельскохозяйственные предприятия Курганской области произвели в январе—апреле 2021 года 3,4 млн яиц. В аналогичном периоде прошлого года было произведено 4,8 млн штук, что на 30% больше», — указано в данных Свердловскстата.

Лисовский в разговоре с URA.RU пояснил, что многие фабрики сокращают производство, потому что в прошлом году снизилось потребление. Был переизбыток яйца и многие компании на этот год запланировали уменьшение производства. Кроме того, снижение спроса продолжается. «У производителей яйца Пасха является хорошим сезоном. Но в этом году почему-то на Пасху потребление было процентов на 15 ниже, чем обычно», — пояснил экс-сенатор. По его словам, стоимость яиц может повыситься, если будет дорожать топливо и коммунальные услуги. Однако точных сроков политик не назвал.

В областном департаменте АПК URA.RU пояснили, что сельхозорганизации, занимающиеся производством куриного пищевого яйца, в Курганской области отсутствуют. Снижение произошло за счёт сокращения поголовья кур в личных подсобных хозяйствах, а также за счёт производственной политики агрофирмы, основным продуктом которой является мясо. «Весь объём яйца куриного, представленный в розничной торговле, является завозным из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Ценовая политика зависит от производителей за пределами региона», — отметили власти.

Ранее URA.RU писало, что в магазинах Кургана подскочила цена на яйца. Десяток яиц в курганских магазинах стал стоить около 100 рублей. До этого цена была на 30 рублей меньше.

Количество яиц, молока и мяса в Курганской области сократилось Скрин с сайта Свердловскстата