Политолог Платошкин рискует получить 6 лет лишения свободы

Прокурор попросил приговорить Николая Платошкина к шести годам лишения свободы и штрафу. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ходе судебных прений сторона обвинения попросила приговорить политолога Николая Платошкина к шести годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказали в суде.

«Представитель прокуратуры запросил для Платошкина наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — цитирует РИА «Новости» представителя суда. Приговор будет оглашен 19 мая.

Лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам и распространении фейковой информации. Он баллотировался в Госдуму от КПРФ, лидер этой партии Геннадий Зюганов выпустил официальное заявление в его защиту.