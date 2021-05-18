18 мая 2021

Политолог Платошкин рискует получить 6 лет лишения свободы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Прокурор попросил приговорить Николая Платошкина к шести годам лишения свободы и штрафу. Фото:

В ходе судебных прений сторона обвинения попросила приговорить политолога Николая Платошкина к шести годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказали в суде.

«Представитель прокуратуры запросил для Платошкина наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — цитирует РИА «Новости» представителя суда. Приговор будет оглашен 19 мая.

Лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам и распространении фейковой информации. Он баллотировался в Госдуму от КПРФ, лидер этой партии Геннадий Зюганов выпустил официальное заявление в его защиту.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...