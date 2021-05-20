Utair ужесточил правила перелета для пассажиров

Пассажиров авиакомпании Utair заставляют платить за превышение габаритов ручной клади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair ужесточила требования по перевозке ручной клади на бортах своих самолетов. Об этом URA.RU сообщили тюменцы, заметившие эти изменения. По их словам, у стоек регистрации в аэропорту «Рощино» были установлены калибраторы, по которым пассажиры обязаны сверять габариты своего багажа. И, если он выходит за пределы нормы, доплачивать за это.

«Я летал в Ханты-Мансийск. Тарифом у меня было предусмотрено одно место ручной клади весом 5 кг. Перед полетом я взвесил сумку: весы показали что-то около 4,5 кг. На стойке регистрации в аэропорту „Рощино“ меня заставили проверить габариты сумки на калибраторе. Оказалось, что в нормы она у меня не вписывается. Отправили в кассу, где мне пришлось доплатить 2,5 тысячи рублей», — пояснил один из тюменцев на условиях анонимности.

Другой собеседник агентства рассказал в беседе с URA.RU, что попал в похожую ситуацию. «Часто летаю из Тюмени в Сургут в командировки, и никогда с ручной кладью не было проблем. Сейчас же, когда стоял в очереди, чуть ли не каждого второго пассажира отправляли к калибратору, а затем в кассу. Я не стал исключением», — отметил собеседник URA.RU.

Один из сотрудников аэропорта рассказал URA.RU о том, что правила провоза ручной клади в самолетах авиакомпании Utair действительно ужесточились. «Сотрудники аэропорта вынуждены соблюдать эти требования и отправлять пассажиров на доплату. Потому что на самолетах есть похожие калибраторы. И если экипаж видит, что ручная кладь в них не помещается, то может написать жалобу», — пояснил он на условиях анонимности. В авиакомпанию Utair направлен запрос.