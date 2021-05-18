Мэр Владислав Пинаев лично взялся за лопату Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле заложили Аллею династий в парке «Народный». Как сообщили URA.RU в мэрии, санженцы липы на ней высадили представители семейных династий: работников цирка, тагильских заводов, медиков.

За лопату взялся и мэр Владислав Пинаев, который также посадил несколько деревьев. «Новые хорошие традиции закладываются в городе. Аллея выпускников в „Экопарке“ уже есть, вот появилась Аллея династий в парке „Народный“», — прокомментировал градоначальник.

Одной из династий, у которых в парке появилось собственное дерево, является семья медиков Ионга, общий трудовой стаж которой составляет более 150 лет. Представители уже трех поколений династии работают в тагильских больницах. «История нашей династии началась с мамы моего мужа — Лидии Васильевны Новиковой. Она посвятила медицине 35 лет, работала сначала участковым при поликлинике УВЗ, потом терапевтов в ГБ №1», — рассказала Елена Ионга, главный врач стоматологии в Дзержинском районе. На высадку аллеи она пришла вместе с одной из дочерей, Антониной. В ближайшие дни собирается привести на прогулку внуков.

Аллея разбита рядом с местом, где будет установлен памятник Петру и Февронии — его откроют 8 июля в День семьи, любви и верности. Святые Благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские считаются покровителями семьи, любви и брака. Скульптурные композиции «Святые Благоверные Пётр и Феврония Муромские» установлены во многих городах России. Инициатором проекта стал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Изготовление и установку скульптуры профинансировали благотворители, в числе которых — Фонд святой Екатерины.

Фото: Сергей Казанцев

пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

пресс-служба мэрии Нижнего Тагила