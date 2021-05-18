Пермяка осудили за двойное изнасилование одной и той же девушки

На девушку напали во время прогулки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Перми, который дважды изнасиловал девушку и ограбил ее, приговорили к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю на сайте ведомства.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе. На момент написания новости, приговор суда вступил в законную силу.

По данным следствия, ночью 15 августа 2020 года девушка приехала к своему другу в микрорайон Голованово города Перми. «По дороге к его дому за ней проследовал 28-летный мужчина, который, угрожая ножом, затащил потерпевшую в кусты, совершил изнасилование и похитил мобильный телефон», — добавили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что после этого девушка оделась и пошла к другу, но мужчина догнал ее и вновь изнасиловал.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчину обвинили в двух изнасилованиях, одно из которых было соединено с угрозой убийством, и краже имущества из одежды потерпевшей.