«Нечаянно» на 650 тысяч рублей: пермяк осужден за незаконную вырубку леса в особо крупном размере

Мужчина пытался убедить суд, что по неосторожности вырубил лес Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Житель Чернушки (Пермский край) получил условный срок за незаконную рубку леса в особо крупном размере, причинив государству ущерб на 650 тысяч рублей. Суд отклонил версию о неосторожности, сообщает региональная прокуратура.

«Чернушинский районный суд вынес приговор местному жителю за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Как установило судебное разбирательство, в октябре 2023 года подсудимый незаконно вырубил лес на территории Чернушинского участкового лесничества вблизи села Деменево, причинив ущерб государственному лесному фонду на сумму около 650 тысяч рублей. Мужчина вину не признал, утверждая, что действовал по неосторожности и вышел за границы отведенной делянки, однако его доводы не нашли подтверждения», — указано на сайте надзорного ведомства.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. С осужденного взыскан причиненный ущерб, конфискована бензопила как орудие преступления, а также сохранен арест на 1/3 долю его жилого помещения до исполнения приговора в части гражданского иска. Решение суда пока не вступило в законную силу.

