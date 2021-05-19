«Зеленая альтернатива» громко заявила о себе в Челябинской области спустя год после регистрации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Зеленая альтернатива» не будет выдвигаться кандидатов на выборы в Госдуму по Челябинской области ни по спискам, ни по одномандатным округам. Этого от громко заявивших о себе в прошлом году «зеленых» не ожидал никто, сообщил URA.RU источник в партийных кругах.

«Официально будет заявлено, что „Зеленая альтернатива“ достаточно проявила себя в регионе, получив мандат на прошлогодних выборах в заксобрание области. А есть регионы, где партии по факту вообще нет в политическом пространстве. Поэтому ресурсы решено направить туда, чтобы взять реванш на выборах в Госдуму. А в Челябинской области не будет даже одномандатников», — пояснил URA.RU инсайдер.

«Все будет решать федеральное руководство партии», — коротко прокомментировал URA.RU лидер регионального отделения «Зеленой альтернативы», депутат ЗСО Михаил Махов. Между тем, по информации источников агентства, уже несколько месяцев областное отделение партии практически не получает указаний из Москвы.

В декабре 2020 года появившаяся в 2019 году партия на волне успеха по итогам выборов в заксобрание планировала развернуть сеть отделений по территории Челябинской области. Тогда же «зеленые» начали раздумывать над возможными кандидатами на выборах в Госдуму-2021. В частности, речь шла о возможности выдвижения по одномандатному округу известного зоозащитника Карена Даллакяна.