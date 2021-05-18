Учитель и топ-менеджер из ЯНАО получили награды от Путина

Приказ президент подписал 19 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении учителя школы №2 из поселка Ханымей Зили Шайнуровой и директора компании «НОВАТЭК» в Салехарде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Шайнуровой объявлена благодарность за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе. Также оценили вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий руководителя «НОВАТЭК» в Салехарде Александра Фумина.

Ранее URA.RU сообщало о награждении орденами и медалью трех жителей ЯНАО. Тогда наградили известную ямальскую шахматистку, заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по ЯНАО и преподавателя колледжа.