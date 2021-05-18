Инсайдер рассказал о новой интриге в пермской политтусовке

Технологи: Юрий Елохов отказался от праймериз «Единой России», чтобы стать самовыдвиженцем Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший депутат заксобрания Пермского края Юрий Елохов снялся с праймериз «Единой России», чтобы трудоустроиться в исполнительных органах власти или пойти на выборы от другой партии. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией, а также пермские политтехнологи.

«Ему нет смысла идти на праймериз и проигрывать, чтобы потом объяснять свое поражение. А так он в праймериз не будет участвовать и может спокойно пойти самовыдвиженцем», — рассказал URA.RU политтехнолог Олег Борисенко. Он пояснил, что, по всей видимости, Елохов оценил свои шансы и решил не бороться на праймериз по округу № 24 в заксобрание края против кандидатов, которые согласованы региональными политадминистраторами.

Источник URA.RU, близкий к региональной власти, пояснил, что с Елоховым договорились и в обмен на снятие с праймериз он может получить должность в исполнительных органах власти. Политолог Алексей Чусовитин в беседе с корреспондентом URA.RU допустил такой вариант развития событий. Также Чусовитин высказал иное предположение: «Полагаю, что Елохов посчитал, что ему будет комфортнее [участвовать в выборах] в качестве самовыдвиженца или представителя другой партии».

Изначально Елохов на праймериз вместе с Елоховым заявились еще четыре человека. Один из них — Сергей Ветошкин, действующий депутат заксобрания. Ему Елохов уступил округ в 2016 году, проиграв выборы с отставанием в 0,2% голосов. Праймериз пройдут в конце мая, а его победители получат право стать кандидатами в депутаты от «Единой России» на выборах в Госдуму 19 сентября 2021 года.