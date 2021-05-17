17 мая 2021
16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021

Названы города, от которых пермяки хотят быть депутатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Законодательного Собрания Пермского края. Пермь, кворум, дума, голосование депутатов, заседание, зал заседаний, депутаты, голосование
На праймериз «Единой России» по округам в заксобрание зарегистрировано 385 заявлений Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Перми и Кунгуре оказалась самая высокая конкуренция на праймериз «Единой России» среди городов края. По данным сайта предварительного голосования, в там за право стать кандидатом в депутаты заксобрания в одном округе конкурируют до девяти человек.

«Одномандатный избирательный округ № 8 (Пермь) — 9 участников, избирательный округ № 2 и № 5 (Пермь) — по 8 участников, избирательный округ № 21 (Кунгур) — 7 участников», — следует из данных, представленных на сайте предварительного голосования «Единой России».

Также в Перми еще в трех округах на одно место претендуют по шесть человек. В других территориях края на праймериз «Единой России» по одному округу заявились по 4-5 человек.

На уровне гордумы Перми самым конкурентным оказался округ № 15 (Мотовилихинский район), где зарегистрировано 8 участников предварительного голосования. В то же время, большое число участников не свидетельствует о сильной конкуренции в округе. На конкуренцию в первую очередь влияет узнаваемость кандидата и его политический статус.

Праймериз «Единой России» пройдут в конце мая с использование портала «Госуслуги». Победители предварительного голосования станут кандидатами в депутаты гордумы Перми, заксобрания края и Госдумы. Выборы в представительные органы состоятся 19 сентября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...