Названы города, от которых пермяки хотят быть депутатами

На праймериз «Единой России» по округам в заксобрание зарегистрировано 385 заявлений Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Перми и Кунгуре оказалась самая высокая конкуренция на праймериз «Единой России» среди городов края. По данным сайта предварительного голосования, в там за право стать кандидатом в депутаты заксобрания в одном округе конкурируют до девяти человек.

«Одномандатный избирательный округ № 8 (Пермь) — 9 участников, избирательный округ № 2 и № 5 (Пермь) — по 8 участников, избирательный округ № 21 (Кунгур) — 7 участников», — следует из данных, представленных на сайте предварительного голосования «Единой России».

Также в Перми еще в трех округах на одно место претендуют по шесть человек. В других территориях края на праймериз «Единой России» по одному округу заявились по 4-5 человек.

На уровне гордумы Перми самым конкурентным оказался округ № 15 (Мотовилихинский район), где зарегистрировано 8 участников предварительного голосования. В то же время, большое число участников не свидетельствует о сильной конкуренции в округе. На конкуренцию в первую очередь влияет узнаваемость кандидата и его политический статус.

Праймериз «Единой России» пройдут в конце мая с использование портала «Госуслуги». Победители предварительного голосования станут кандидатами в депутаты гордумы Перми, заксобрания края и Госдумы. Выборы в представительные органы состоятся 19 сентября.