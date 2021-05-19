Дуров назвал пользователей iPhone цифровыми рабами

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Apple превращает своих пользователей в цифровых рабов, уверен создатель Telegram Фото:

Компания Apple участвует в масштабной слежке, а также превращает своих пользователей в цифровых рабов. С таким мнением выступил создатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple. Вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через свой App Store (магазин приложений Apple), и вы можете использовать только Apple iCloud (облачное хранилище) для резервного копирования своих данных», — написал Дуров в своем telegram-канале.

Также предприниматель возмущен тем, что Apple продает устаревшее оборудование по завышенной цене, и участвует в масштабной слежке и цензуре по указанию Китая. «Неудивительно, что тоталитарный подход Apple так ценится Коммунистической партией Китая, которая — благодаря Apple — теперь имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые полагаются на iPhone», — заключил Дуров.

Российский программист неоднократно критиковал компанию Apple. Ранее он призывал всех переходить на Android, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации. Также, по мнению Дурова, американская компания не дает развиваться разработчикам и злоупотребляет своим положением на рынке, передает телеканал 360. При этом Apple, по мнению Дурова, существует только за счет заслуг покойного основателя компании Стива Джобса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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