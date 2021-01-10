Дуров призвал поменять Apple на Android

Павел Дуров считает, что телефоны на основе Android дают пользователям больше свободы в работе с приложениями Фото: TechCrunch /Flickr

Продукция Apple опасна для пользователя тем, что iOS может в любой момент заблокировать доступ к скачиванию приложений и поэтому нужно переходить на Android, где приложения можно скачать и установить самостоятельно. Об этом заявил основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Я призываю пользователей перейти с iOS на Android — это самое меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации», — написал Дуров в своем telegram-канале. Он уточнил, что в телефонах на Android не обязательно скачивать приложения через Google Play, можно скачать в интернете архив приложения в виде файла с расширением APK (формат позволяет установить и открыть приложение, минуя его скачивание с официального магазина — прим.ред.) и установить его себе на телефон.

Рассуждать о свободном доступе к информации Дуров начал в связи с тем, что магазины приложений Google и Apple удалили сервис микроблогов Parler. «Нет гарантий, что и с его мессенджером не произойдет того же», — отметил программист.

Ранее Дуров раскритиковал iPhone 12 Pro от Apple. Он назвал его «громоздким» и «негабаритной версией iPhone 5 2012 года выпуска, но с уродливым набором камер».