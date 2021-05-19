После трагедии в Казани Росгвардия ЯНАО усилила меры безопасности

Аэропорт Салехарда теперь охраняют сотрудники Росгвардии. Дежурства начинаются с утра и до закрытия авиагавани. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в силовых структурах ЯНАО.
«После расстрела школьников в Казани было принято решение усилить охрану аэропорта. Для этого решили привлечь росгвардейцев», — сообщает собеседник URA.RU.
В ведомстве оперативно пояснить ситуацию не смогли. Но пообещали дать комментарий чуть позже. Ранее URA.RU сообщало о том, что в школах ЯНАО усилят безопасность после трагедии в Казани.
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