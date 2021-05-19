19 мая 2021
18 мая 2021
17 мая 2021

После трагедии в Казани Росгвардия ЯНАО усилила меры безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард
В авиагавани Салехарда усиливают контроль Фото:
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Аэропорт Салехарда теперь охраняют сотрудники Росгвардии. Дежурства начинаются с утра и до закрытия авиагавани. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в силовых структурах ЯНАО.

«После расстрела школьников в Казани было принято решение усилить охрану аэропорта. Для этого решили привлечь росгвардейцев», — сообщает собеседник URA.RU.

В ведомстве оперативно пояснить ситуацию не смогли. Но пообещали дать комментарий чуть позже. Ранее URA.RU сообщало о том, что в школах ЯНАО усилят безопасность после трагедии в Казани.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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