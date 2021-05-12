12 мая 2021
11 мая 2021

Посторонним закроют доступ в школьные дворы ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, пропускной пункт, школа
В школах округа проходят проверки безопасности Фото:

На территорию школ ЯНАО запретят вход посторонним людям, а транспорт будет въезжать только по соответствующему разрешению. Власти усиливают безопасность образовательных учреждений после трагедии в Казани, сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«Для повышения уровня безопасности детей и сотрудников руководителям окружных образовательных организаций поручено провести комплекс мероприятий, направленных на усиление мер антитеррористической и противокриминальной защищенности», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Руководителям школ дали задание усилить контрольно-пропускной режим и исключить возможность несанкционированного прохода посторонних лиц в школы.

Особое внимание будут уделять грузам, которые вносят или ввозят на территории школ. Также будет запрещена несанкционированная парковка автомобилей. В образовательных учреждениях округа ведутся проверки работоспособности систем видеонаблюдения, систем оповещения и тревожной кнопки. «Для обучающихся и сотрудников образовательных учреждений пройдут инструктажи по повышению уровня бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях», — добавили в правительстве ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, из-за чего погибло девять человек и еще десятки работников школ и учеников получили травмы. Следователи выявили у задержанного атрофию головного мозга, при которой отмирают клетки и нарушаются нейронные связи между ними. Казанскому стрелку грозит пожизненное заключение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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