19 мая 2021
18 мая 2021

Скончался бывший губернатор Пермской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта «Пермь — 300 лет на Каме», игумнов геннадий
Геннадий Игумнов скончался в возрасте 84 лет Фото:

Скончался первый всенародно избранный губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко.

«Сегодня в 6.20 утра перестало биться сердце Геннадия Вячеславовича Игумнова, моего близкого друга, наставника и учителя. Это был первый всенародно избранный губернатор Пермской области, грамотный профессионал, открытый в общении и очень мудрый человек», — написал Сапко.

Игумнов родился 27 октября 1936 года в городе Губаха Пермского края (в то время Молотовская область). С 1983 года по 1992 работал на руководящих должностях в аппарате Пермского областного исполнительного комитета.

В 1996 Игумнов был избран губернатором области по результатам второго тура первых в истории региона выборов губернатора. В 2000 году проиграл выборы губернатора Юрию Трутневу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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