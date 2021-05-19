Скончался бывший губернатор Пермской области

Геннадий Игумнов скончался в возрасте 84 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Скончался первый всенародно избранный губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко.

«Сегодня в 6.20 утра перестало биться сердце Геннадия Вячеславовича Игумнова, моего близкого друга, наставника и учителя. Это был первый всенародно избранный губернатор Пермской области, грамотный профессионал, открытый в общении и очень мудрый человек», — написал Сапко.

Игумнов родился 27 октября 1936 года в городе Губаха Пермского края (в то время Молотовская область). С 1983 года по 1992 работал на руководящих должностях в аппарате Пермского областного исполнительного комитета.

В 1996 Игумнов был избран губернатором области по результатам второго тура первых в истории региона выборов губернатора. В 2000 году проиграл выборы губернатора Юрию Трутневу.