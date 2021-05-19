19 мая 2021
18 мая 2021

Челябинского мэра за год до выборов проверят ревизоры губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лошкин Обертас встреча с партактивом Еманжелинск Увелка Южноуральск. Челябинск., светлов евгений
К Евгению Светлову едут ревизоры КСП Фото:

Специалисты Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области с 24 мая начнут проводить комплексное контрольное мероприятие в Еманжелинске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале КСП региона.

«С 24 мая приступаем к проведению ревизии (комплексному контрольному мероприятию) Еманжелинского муниципального района. В программу проверки включены расходы на реализацию госпрограмм и региональных проектов, управление муниципальным имуществом и земельными участками, госзакупки и другое», — указано в сообщении региональной КСП.

Как уточнили в региональной КСП, проверка предусмотрена планом работы на 2021 год. Главой района является Евгений Светлов. Он был впервые избран в 2012 году и переизбран в 2017 году. Срок полномочий у него истекает в марте 2022 года. Материалы КСП после завершения проверки направляются в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...