Челябинского мэра за год до выборов проверят ревизоры губернатора

К Евгению Светлову едут ревизоры КСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области с 24 мая начнут проводить комплексное контрольное мероприятие в Еманжелинске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале КСП региона.

«С 24 мая приступаем к проведению ревизии (комплексному контрольному мероприятию) Еманжелинского муниципального района. В программу проверки включены расходы на реализацию госпрограмм и региональных проектов, управление муниципальным имуществом и земельными участками, госзакупки и другое», — указано в сообщении региональной КСП.

Как уточнили в региональной КСП, проверка предусмотрена планом работы на 2021 год. Главой района является Евгений Светлов. Он был впервые избран в 2012 году и переизбран в 2017 году. Срок полномочий у него истекает в марте 2022 года. Материалы КСП после завершения проверки направляются в правоохранительные органы.