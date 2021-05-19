В Кургане на день введут сухой закон

Алкоголь нельзя будет купить 22 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 22 мая нельзя будет продавать алкоголь. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба городской администрации на сайте муниципалитета.

«22 мая, в день проведения „последних звонков“, продажа алкогольной продукции, в том числе пива, на территории областного центра будет запрещена», — рассказали в пресс-службе. Соответствующее постановление подписала врио главы Кургана Елена Ситникова.

Данный запрет будет действовать весь день. Алкоголь можно будет продавать только в заведениях, которые оказывают услуги общественного питания. Представителям УМВД рекомендовали проконтролировать исполнение данного запрета.

В мае в Курганской области уже запрещали продажу алкоголя. Ограничение действовало 1 и 9 мая.