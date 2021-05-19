19 мая 2021
18 мая 2021

В Кургане на день введут сухой закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговая сеть «Метрополис». Курган, продукты, покупатели, корзина с продуктами, алкоголь, магазин, питание
Алкоголь нельзя будет купить 22 мая Фото:

В Кургане 22 мая нельзя будет продавать алкоголь. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба городской администрации на сайте муниципалитета.

«22 мая, в день проведения „последних звонков“, продажа алкогольной продукции, в том числе пива, на территории областного центра будет запрещена», — рассказали в пресс-службе. Соответствующее постановление подписала врио главы Кургана Елена Ситникова.

Данный запрет будет действовать весь день. Алкоголь можно будет продавать только в заведениях, которые оказывают услуги общественного питания. Представителям УМВД рекомендовали проконтролировать исполнение данного запрета.

В мае в Курганской области уже запрещали продажу алкоголя. Ограничение действовало 1 и 9 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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