В Кургане на день введут сухой закон

В Кургане 22 мая нельзя будет продавать алкоголь. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба городской администрации на сайте муниципалитета.
«22 мая, в день проведения „последних звонков“, продажа алкогольной продукции, в том числе пива, на территории областного центра будет запрещена», — рассказали в пресс-службе. Соответствующее постановление подписала врио главы Кургана Елена Ситникова.
Данный запрет будет действовать весь день. Алкоголь можно будет продавать только в заведениях, которые оказывают услуги общественного питания. Представителям УМВД рекомендовали проконтролировать исполнение данного запрета.
В мае в Курганской области уже запрещали продажу алкоголя. Ограничение действовало 1 и 9 мая.
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