Сухой закон распространили на всю Курганскую область

В Курганской области запретят продавать алкоголь на время праздников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На всей Курганской области введен запрет на продажу алкоголя на 1 и 9 мая. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона.

«В городах и районах Курганской области введен запрет на продажу алкоголя на 1 и 9 мая. Торговля запрещена в местах розничной продажи — магазинах и супермаркетах. Документы утверждены администрациями муниципалитетов», — говорится в сообщении властей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и в Шадринске 1 и 9 мая будет запрещена продажа алкоголя. Запрет на торговлю будет действовать с 8:00 до 23:00 часов на территории городов. До этого власти планировали запрет продажи спиртного только на 9 мая. Также в Кургане с 5 по 9 мая перекроют участки улиц возле центральной площади.

Кроме того, в Кургане продлили запрет на посещение лесов. Нельзя будет посещать городские леса с 6 по 26 мая. Представители администрации установят предупредительные аншлаги, а руководители организаций примут дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров.