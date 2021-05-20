Учителя выступили за возвращение дистанционного обучения в России

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Учителя предложили смешанный формат Фото:
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Коронавирус COVID-19

Большинство учителей (70%) в 2021 году выступают за смешанный формат обучения, при котором часть занятий проводится очно, а часть — онлайн. Специалисты Skysmart в апреле 2021 года опросили 1,3 тысяч человек.

В 2020 году только 64% учителей выступали за смешанный формат обучения. Увеличилось количество педагогов, которые выступают за практические и творческие занятия в школах, а теоретические уроки в онлайн-формате. В 2020 году такого мнения придерживалась 8%, а в 2021 году уже 13%, пишет ТАСС. Учителя реже стали заявлять, что образование останется традиционным. В начале пандемии такого мнения придерживался каждый пятый педагог (20%), а в 2021 году 13%.

В России ввели дистанционный формат обучения в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В начале 2021 года его отменили. Власти России и президент Владимир Путин сообщали, что полного перехода на удаленное обучение не будет.

Ранее в Госдуме предложили запретить дистанционное образование в школах. По словам автора законопроекта, сенатора Совфеда Александра Бабакова, во время такого обучения происходит подмена очной формы обучения на заочную.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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