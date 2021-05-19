19 мая 2021
18 мая 2021

Тюменского единоросса исключили из партии за ДТП и драку. Он пытался скрыться от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, дтп, знак аварийной остановки
Член ЕР Андрей Вакарин скрылся с места ДТП в Тобольске Фото:

Члена «Единой России» Андрея Вакарина (является сыном действующего депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина) исключили из партии за неподобающее поведение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР. Несколько дней назад Вакарин-младший спровоцировал в Тобольске ДТП и устроил драку.

«Андрей Вакарин исключен из партии решением президиума регионального политсовета», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения. Там также добавили, что поведение сына депутата не совместимо со статусом члена ЕР.

Ранее агентство писало, что в Тобольске произошло ДТП с участием джипа и пассажирского автобуса. Виновник полез в драку с водителем автобуса и кондуктором, а затем скрылся от сотрудников ГИБДД. Как сообщил источник URA.RU, аварию устроил сын депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина.

В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области URA.RU сообщили, что до 18 мая водитель находился в розыске. В данный момент его личность установлена. Составлены протоколы за непредоставление преимущества другому транспортному средству и оставление места ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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