19 мая 2021
18 мая 2021

В Тюменской области дикие животные выходят из лесов к людям. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Из-за лесных пожаров в регионе введен режим ЧС Фото:

Жители поселка Боровский (Тюменский район) засняли на видео, как из леса, спасаясь от огня, к людям вышли несколько крупных лосей. Соответствующая видеозапись появилась в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Ранее в Тюменской области из-за лесных пожаров был введен режим ЧС.

«Сегодня утром, район Боровских карьеров. Эти животные, спасаясь от пожаров, покидают привычные места обитания», — сообщил автор публикации Алексей Шевцов, прикрепив подтверждающую видеозапись.

В комментариях к записи большинство пользователей выразили сожаление по поводу того, что из-за лесных пожаров в Тюменской области гибнет много диких животных. «Бедные. Не знают, куда даться теперь. Жалко. А сколько животных погибло», — отметила Ирина Овсянникова. «Бедные животинки. Сколько птиц, зверей, насекомых! Экосистема потом сотнями лет восстанавливаться будет. Ужас, как жалко!» — заявила Татьяна Послова.

Заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Гашев в беседе с URA.RU отметил, что это, скорее, единичный случай. Массово дикие животные на фоне пожаров выходить к людям из лесов не будут. «Лоси, да, иногда могут выходить. Это вообще, антропофильный вид, который нормально относится к человеку. Многие животные, к сожалению, гибнут в огне. Выживают, в основном, копытные и хищники, которые способны быстро перемещаться», — отметил он в разговоре с агентством.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился полностью перекрыть въезды в тюменские леса. Поводом для этого стала критическая ситуация с лесными пожарами. 19 мая в регион с проверкой прибыл первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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