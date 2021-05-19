19 мая 2021

В Кургане глава федерации футбола заработал на еде спортсменов

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Курган, мяч, футбол, песок, футбольный мяч, пляжный футбол
Футболисты недоедали на выездных тренировках по футболу Фото:

Руководителю «Федерации футбола Курганской области» Евгению Рассказову вынесли приговор по делу о мошенничестве. Его признали виновным в махинациях с едой спортсменов. О решении суда URA.RU стало известно от пресс-службы областной прокуратуры.

«Председатель признан виновным в совершении 4 преступлений (ч.3 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина в 2018 году похитил деньги ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области». Средства предназначались для усиленного питания детей-спортсменов во время тренировок по футболу и покупки наградной атрибутики (мячей). Общая сумма ущерба составила 229 200 рублей.

Суд назначил Рассказову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 200 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу. Получить комментарии Рассказова URA.RU не удалось. Редакция не располагает номером его телефона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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