В Кургане главу федерации футбола подозревают в мошенничестве

В Кургане деньги на питание футболистов не дошли до детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководителя «Федерации футбола Курганской области» Евгения Рассказова подозревают в мошенничестве. Всего в деле, которое рассматривает Курганский городской суд, пять эпизодов. Один из них связан с организацией тренировок для детей. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры знакомые с ситуацией.

«В материалах дела есть эпизод с подготовкой детей к Кубку Российского футбольного союза. На футболистов Рассказов получил по 300 рублей в день на одного участника. Но деньги, а это около 100 тысяч рублей, были им присвоены», — пояснил один из инсайдеров.

Другой добавил, что деньги предназначались на питание детей и покупку инвентаря. Но, по словам источника, все это прошло лишь по документам. В реальности ни питания, ни мячей закуплено не было.

Другие эпизоды касаются кубков и призов, которые по версии следствия, не были приобретены для соревнований, а деньги присвоены Рассказовым. Общая сумма, фигурирующая в деле о мошенничестве — 250 тысяч рублей. Потерпевшей стороной выступает ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий», которое подчиняется управлению по физкультуре и спорту Курганской области.

Получить комментарии Рассказова URA.RU не удалось. Редакция не располагает номером его телефона. По данным судебного делопроизводства, следующее заседание по делу в Курганском городском суде состоится 25 сентября. До этого заседание несколько раз откладывалось в связи с неявкой свидетелей.